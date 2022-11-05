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За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным – Insider

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 08:10
За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным – Insider - Фото
Фото: EPA

За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных в частную военную компанию Вагнера ее основателем Евгением Пригожиным, сообщило в пятницу российское издание The Insider.

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Родственники каждого погибшего заключенного получают письмо от ЧВК Вагнера. "К письмам прилагается посмертная медаль "За отвагу", а сами документы (их в соцсетях публикуют родственники) аккуратно пронумерованы, что позволяет делать выводы по их количеству", – пишет издание.

Команда украинского Центра изучения и противодействия гибридным угрозам нашла и верифицировала более 200 таких писем за подписью Андрея Трошева, одного из руководителей ЧВК Вагнера.

Последний из найденных – по состоянию на 13 октября – имел порядковый номер 458.

По оценкам издания "Важные истории", на конец сентября пригожинская частная военная компания завербовала около 6000 заключенных, и из них на тот момент на фронт уехали не менее 2036 человек. Это означает, что к октябрю ВСУ уничтожили около четверти российских преступников, которые вышли из тюрем, чтобы воевать против Украины.

За последние три недели в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений от родственников заключенных об их гибели, поэтому к началу ноября их число точно более 500, но сколько именно неизвестно, потому что с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где было бы видно порядковый номер.

Вероятно, родственников предупредили, что выкладывать фото документов о награждении запрещено.

Читайте также: Отрезанные пальцы, расстрелы и крематории: The Insider об условиях "службы" заключенных в ПВК Вагнера

Андрій Водяний
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