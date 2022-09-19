В РФ завербовали до 6000 зэков для войны: берут тех, кого сперва отсеяли – Важные истории

ЧВК "Вагнера" завербовала уже почти 6000 российских осужденных для участия в войне против Украины и начала брать тех, кого изначально "отсеивала". Об этом сообщает российское издание "Важные истории", ссылаясь на собственный подсчет.

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С июля редакция "Важных историй" ведет подсчет, сколько осужденных завербовала ЧВК "Вагнера" для участия в войне. Результат: в 37 российских колониях ЧВК завербовала не менее 5786 человек, они дали согласие ехать воевать. Из них, по данным издания, вывезено не меньше 2036 человек.

Глава российского правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что на самом деле завербованных вдвое больше – 11 000, а уже уехали около 3000.

По данным источника "Руси сидящей", после снятой на видео вербовки Евгения Пригожина присоединиться к ЧВК "Вагнера" захотели порядка 130 заключенных. В марийской исправительной колонии №4, куда также приезжали вербовщики, нашлось порядка 200 желающих.

Как пишет издание, в некоторые колонии вербовщики начали приезжать повторно. Глава "Руси сидящей" Ольга Романова говорит, что из Форносово (Ленинградская область) людей вывозили минимум дважды, а источник "Важных историй" в петербургской колонии "Яблоневка" утверждает, что заключенных забирали уже трижды.

При этом, как пишут российские журналисты, недавно из "Яблоневки" забрали осужденных, которых раньше "отсеивали", и заявили им, что если сейчас мужчины не согласятся поехать за деньги, то через некоторое время им все равно придется ехать, но уже бесплатно.

По данным Генштаба ВСУ, в РФ решили пополнить резерв для войны за счет тюрем, госпредприятий и снятия ограничений на призыв для многодетных семей. Также хотят принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

14 сентября в сети появилось видео, как "повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК "Вагнера", лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что на полигоне возле Тореза Донецкой области оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы.

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Оксана Житнюк

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