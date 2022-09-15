Россияне из-за больших потерь спешно вывели и расформировали два полка – Генштаб

Из-за больших потерь россиян на северо-востоке Украины оккупанты расформировали два полка, а их остатки распределили среди других подразделений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, подтверждены значительные потери армии РФ на Слобожанском направлении. 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и расформированы. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

Также Генштаб сообщает, что из-за обилия раненых в Новоайдаре под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медучреждения, в том числе и детскую больницу.

Генштаб сообщает, что военно-политическое руководство РФ решило пополнить резерв для войны в Украине за счет тюрем, госпредприятий и снятия ограничений на призыв для многодетных семей. Также в РФ решили принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

В вечерней сводке сообщается, что украинские силы сегодня уничтожили два вражеских беспилотника, ударили по трем пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов. В зону поражения попали два склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы армии РФ.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 15 сентября потери россиян в войне против Украины составили около 53 850 человек убитыми.

ГУР сообщает, что во временно оккупированной Горловке россияне пытаются мобилизовать на войну 6000 человек, но в городе уже практически не осталось мужчин призывного возраста.

Читайте также: "Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.