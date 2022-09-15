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Россияне из-за больших потерь спешно вывели и расформировали два полка – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 19:05
Россияне из-за больших потерь спешно вывели и расформировали два полка – Генштаб - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Из-за больших потерь россиян на северо-востоке Украины оккупанты расформировали два полка, а их остатки распределили среди других подразделений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, подтверждены значительные потери армии РФ на Слобожанском направлении. 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и расформированы. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

Также Генштаб сообщает, что из-за обилия раненых в Новоайдаре под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медучреждения, в том числе и детскую больницу.

Генштаб сообщает, что военно-политическое руководство РФ решило пополнить резерв для войны в Украине за счет тюрем, госпредприятий и снятия ограничений на призыв для многодетных семей. Также в РФ решили принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

В вечерней сводке сообщается, что украинские силы сегодня уничтожили два вражеских беспилотника, ударили по трем пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов. В зону поражения попали два склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы армии РФ.

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Оксана Житнюк
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