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В Горловке оккупанты мобилизовали почти всех мужчин, но пытаются найти еще 6 000 – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 17:03
В Горловке оккупанты мобилизовали почти всех мужчин, но пытаются найти еще 6 000 – ГУР - Фото
Иллюстративное изображение (архивное фото)

Во временно оккупированной Горловке россияне пытаются мобилизовать на войну 6 000 человек, но в городе уже практически не осталось мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР сообщает, что в Горловке военкоматам и силовым структурам РФ поставлена ​​задача призвать в армию оккупантов еще 6000 местных жителей.

Выполнить это задание почти невозможно, так как в Горловке остались практически исключительно женщины, дети и пожилые люди. Поэтому оккупанты проводят облавы на рынках, в торговых центрах и других общественных местах.

ГУР напоминает, что жители Горловки, которых россияне отправили на фронт в составе 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Они находились во временно оккупированных районах Херсонской области, отказались участвовать в боевых действиях, после чего россияне угрожали отправить их на передовую без оружия.

  • 14 сентября информацию о "специальных мерах" оккупантов в Горловке сообщал Генштаб ВСУ – в частности, говорилось о вербовке рецидивистов в тюрьмах.
Сергій Бережний
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гур Горловка временно оккупированные территории принудительная мобилизация
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