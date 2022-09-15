В Горловке оккупанты мобилизовали почти всех мужчин, но пытаются найти еще 6 000 – ГУР

Во временно оккупированной Горловке россияне пытаются мобилизовать на войну 6 000 человек, но в городе уже практически не осталось мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР сообщает, что в Горловке военкоматам и силовым структурам РФ поставлена ​​задача призвать в армию оккупантов еще 6000 местных жителей.

Выполнить это задание почти невозможно, так как в Горловке остались практически исключительно женщины, дети и пожилые люди. Поэтому оккупанты проводят облавы на рынках, в торговых центрах и других общественных местах.

ГУР напоминает, что жители Горловки, которых россияне отправили на фронт в составе 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Они находились во временно оккупированных районах Херсонской области, отказались участвовать в боевых действиях, после чего россияне угрожали отправить их на передовую без оружия.

14 сентября информацию о "специальных мерах" оккупантов в Горловке сообщал Генштаб ВСУ – в частности, говорилось о вербовке рецидивистов в тюрьмах.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.

Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.

Сергій Бережний

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