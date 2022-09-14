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Россия несет потери и вербует рецидивистов, в Горловке мужчин забирают с улиц — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 07:17
Россия несет потери и вербует рецидивистов, в Горловке мужчин забирают с улиц — Генштаб - Фото
Разбитая российская бронемашина (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия России несет существенные потери и пытается вербовать рецидивистов в колониях, в Горловке собираются принудительно мобилизовать 6000 человек, мужчин забирают на улицах. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что российские оккупанты ежедневно несут тяжелые потери в живой силе и технике, пытаясь компенсировать их разными методами. В Тульской области россияне пытаются вербовать заключенных в колониях.

Осужденным обещают снятие судимости в обмен на "службу" сроком на три месяца, для рецидивистов или совершивших тяжкие преступления срок "службы" составит полгода, однако никаких контрактов с желающими воевать не подписывают.

Также идет набор "резервистов" в 3-й армейский корпус — среди уже набранного личного состава большое количество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. 

В Горловке на оккупированной части Донецкой области продолжается принудительная мобилизация населения — местные "военкоматы" получили задачу до 19 августа набрать 6000 человек, в городе проходит розыск и задержания мужчин, что вызывает массовое недовольство местных жителей. 

Читайте также: "Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай

Дмитро Гриниченко
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