Минус 200 оккупантов. Армия РФ понесла наибольшие потери на юге: суточная сводка

Армия России за прошедшие сутки потеряла 200 военных, 13 танков и пять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны ликвидированы 53 850 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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За 14 сентября Силы обороны Украины нанесли наибольшие потери россиянам на Николаевском и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 15 сентября армия РФ потеряла на войне:

личного состава ‒ около 53 850 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 2193 (+13);

боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17);

артиллерийских систем – 1295 (+5);

РСЗО – 311 (0);

средств ПВО ‒ 167 (0);

самолетов – 250 (+4);

вертолетов – 215 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (0);

крылатых ракет ‒ 233 (0);

кораблей/катеров ‒ 15 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21);

спецтехники ‒ 120 (0).

15 сентября сообщалось, что на юге украинские военные продолжают улучшать тактическое положение и закрепляются на освобожденных территориях.

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Марко Сировой

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