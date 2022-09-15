Минус 200 оккупантов. Армия РФ понесла наибольшие потери на юге: суточная сводка
Армия России за прошедшие сутки потеряла 200 военных, 13 танков и пять артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны ликвидированы 53 850 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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За 14 сентября Силы обороны Украины нанесли наибольшие потери россиянам на Николаевском и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 15 сентября армия РФ потеряла на войне:
личного состава ‒ около 53 850 (+200) человек ликвидировано;
танков ‒ 2193 (+13);
боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17);
артиллерийских систем – 1295 (+5);
РСЗО – 311 (0);
средств ПВО ‒ 167 (0);
самолетов – 250 (+4);
вертолетов – 215 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (0);
крылатых ракет ‒ 233 (0);
кораблей/катеров ‒ 15 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21);
спецтехники ‒ 120 (0).
- 15 сентября сообщалось, что на юге украинские военные продолжают улучшать тактическое положение и закрепляются на освобожденных территориях.
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