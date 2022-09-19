Войска РФ развернули тренировочный лагерь для зэков на Донбассе – Генштаб

Оккупанты развернули на Донбассе тренировочный лагерь для подготовки зэков к войне против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, на полигоне вблизи города Торез (после декоммунизации – Чистяково) Горловского района Донецкой области оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы. Ожидается, что "новобранцы" доукомплектуют подразделения первого армейского корпуса, понесшие потери во время боевых действий.

Также Генштаб сообщает, что на Запорожском направлении противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58 общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей. На собрании акцентировалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны Украины вглубь временно оккупированной территории.

На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные к оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию РФ, сообщает Генштаб. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их сотрудничество с оккупантами.

За текущие сутки украинские военнослужащие отразили атаки армии РФ в районах Николаевки Второй, Курдюмовки и Зайцевого. ВСУ ударили по пяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ, а также по трем складам боеприпасов оккупантов. Общие потери россиян уточняются.

18 сентября в Запорожской области украинские силы уничтожили 10 артиллерийских систем, пять единиц военной техники и личный состав противника. По информации Генштаба, потери ранеными составили более 100 российских военных.

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Оксана Житнюк

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