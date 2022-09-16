Кремль ищет, кого отправить воевать. К вербовке Пригожина добавилась "инициатива" Кадырова

В России пытаются набрать добровольцев для войны против Украины, делая ставку на призывы регионов к "самомобилизации". Это основной нарратив, который сегодня продвигают российские пропагандистские СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Аналитики СНБО отметили, что роспропаганда распространяет озвученную так называемым главой Чечни Рамзаном Кадыровым "инициативу самомобилизации" по созданию "орды" за счет регионов на фоне общественного невосприятия идеи всеобщей мобилизации в РФ.

В ЦПД напомнили, что такой набор "пушечного мяса" практиковал Чингисхан.

Губернаторы Курской и Магаданской областей уже одобрили инициативу Кадырова одинаковыми тезисами, а крымский коллаборант Сергей Аксенов заявил, что нужно "приложить усилия для разгрома нацистов и возобновления мира". Временно оккупированный Крым, по его словам, уже выставил 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

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Аналитики СНБО подчеркнули, что прокремлевские эксперты прогнозируют успех "самомобилизации" в слаборазвитых регионах РФ, а усиление мобилизационной активности губернаторов РФ станет для Кремля критерием оценки их эффективности.

"Вместе с "пригожинской" вербовкой российских зеков "кадыровская самомобилизация" является шагом к переходу монополии на насилие от государства в частные руки и свидетельствует о катастрофических трендах войны в Украине для Кремля", – заявили в ЦПД.

6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.

По данным Генштаба ВСУ, в РФ решили пополнить резерв для войны за счет тюрем, госпредприятий и снятия ограничений на призыв для многодетных семей. Также хотят принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

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Оксана Житнюк

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