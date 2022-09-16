UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль ищет, кого отправить воевать. К вербовке Пригожина добавилась "инициатива" Кадырова

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 17:33
Кремль ищет, кого отправить воевать. К вербовке Пригожина добавилась
Мобилизация в рядах оккупантов (Иллюстративное фото - ГУР)

В России пытаются набрать добровольцев для войны против Украины, делая ставку на призывы регионов к "самомобилизации". Это основной нарратив, который сегодня продвигают российские пропагандистские СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики СНБО отметили, что роспропаганда распространяет озвученную так называемым главой Чечни Рамзаном Кадыровым "инициативу самомобилизации" по созданию "орды" за счет регионов на фоне общественного невосприятия идеи всеобщей мобилизации в РФ.

В ЦПД напомнили, что такой набор "пушечного мяса" практиковал Чингисхан.

Губернаторы Курской и Магаданской областей уже одобрили инициативу Кадырова одинаковыми тезисами, а крымский коллаборант Сергей Аксенов заявил, что нужно "приложить усилия для разгрома нацистов и возобновления мира". Временно оккупированный Крым, по его словам, уже выставил 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

Читайте также: Армия России пытается скрыть потери: грузовики переполнены трупами оккупантов – Генштаб

Аналитики СНБО подчеркнули, что прокремлевские эксперты прогнозируют успех "самомобилизации" в слаборазвитых регионах РФ, а усиление мобилизационной активности губернаторов РФ станет для Кремля критерием оценки их эффективности.

"Вместе с "пригожинской" вербовкой российских зеков "кадыровская самомобилизация" является шагом к переходу монополии на насилие от государства в частные руки и свидетельствует о катастрофических трендах войны в Украине для Кремля", – заявили в ЦПД.

  • 6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.
  • По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.
  • По данным Генштаба ВСУ, в РФ решили пополнить резерв для войны за счет тюрем, госпредприятий и снятия ограничений на призыв для многодетных семей. Также хотят принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

Читайте также: Появилось видео, как "повар Путина" Пригожин вербует заключенных ехать убивать украинцев 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыров война мобилизация снбо евгений пригожин Вагнер чвк цпд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 