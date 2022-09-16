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Армия России пытается скрыть потери: грузовики переполнены трупами оккупантов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 08:00
Армия России пытается скрыть потери: грузовики переполнены трупами оккупантов – Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

После точных ударов сил обороны Украины армия РФ вывозила полные грузовики ликвидированных оккупантов в попытке скрыть потери. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

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Армия РФ пытается скрыть массовые потери после ударов ВСУ по скоплениям оккупантов. В результате высокоточных ударов в районе Херсона, Васильевки, Перевальска и других населенных пунктов трупы оккупантов вывозили в переполненных грузовиках.

За прошедшие сутки украинские силы успешно отбили атаки в районах Отрадовки, Зайцево, Бахмута, Веселой Долины, Авдеевки и Новомихайловки.

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов: поражены 13 опорных пунктов, сосредоточений сил и техники, пять позиций комплексов ПВО. Ракетные войска и артиллерия ударили по трем районам скопления оккупантов и техники, в зоне поражения также были логистические узлы и понтонные переправы.

Армия РФ пытается удержать захваченные территории и полностью оккупировать Донецкую область. Враг бьет по жилым кварталам, от РСЗО и ракет за прошедшие сутки пострадали более 30 населенных пунктов. Всего оккупанты нанесли 11 ракетны, 15 авиационных ударов и 96 обстрелов из РСЗО по объектам в Украине за сутки.

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Марко Сировой
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ВСУ война потери армия рф удары
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