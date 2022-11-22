Уголовник из ЧВК Вагнера получил "орден мужества". Он сидел за убийство двух женщин — ВИ
Завербованный в частную военную компанию Вагнера заключенный Константин Киселев получил "орден мужества" в РФ. Он был осужден за убийство двух женщин. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Важные истории.
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Киселев записался в ЧВК Вагнера в октябре, когда в колонию приезжал ее владелец Евгений Пригожин — его наградили орденом и дали должность командира за то, что он единственным из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела.
Жена Киселева заявила, что орден ему вручал лично Пригожин.
В сентября 2017 года Киселев был осужден за убийство и "причинение смерти по неосторожности" — в ноябре 2016 года он пьяным пришел в гости к знакомой по фамилии Соколова и набросился на ее друга за то, что ему сразу не открыли дверь.
Когда Соколова попыталась вступиться за приятеля, Киселев нанес ей множество ударов деревянной палкой по голове, затем взял нож и нанес не менее 29 ран в область головы, груди и других частей тела. От полученных травм женщина скончалась. Потом Киселев "непреднамеренно
задушил находящуюся в гостях свидетельницу.
Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.
- 1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
- За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в частную военную компанию Вагнера.
- 4 ноября российский диктатор Владимир Путин узаконил набор в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя сам процесс начал происходить задолго до его указа.
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