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Пригожин уже не скрывает связи с ЧВК Вагнера и пытается "полировать авторитет" — Британия

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 09:11
Пригожин уже не скрывает связи с ЧВК Вагнера и пытается
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский олигарх и собственник частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин перестал скрывать свою связь с ЧВК и, вероятно, пытается "отполировать авторитет" в российской системе. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики упоминают заявление Пригожина от 23 октября, где он сказал, что "вагнеровцы" продвигаются вперед по 100-200 м в день, что, по его словам, "нормально для современной войны". 

Британцы отмечают, что согласно российской военной доктрине, войска РФ должны продвигаться на 30 и более км в день в большинстве условий. В начале полномасштабного вторжения россияне планировали продвинуться на 1000 км в течение месяца.

В пример приводится продвижение Вооруженных Сил Украины в сентябре, которые отодвигали противника на 20 км в день. 

Последние два месяца Пригожин перестал отрицать свою связь с ЧВК Вагнера и стал более откровенным в публичных заявлениях. Олигарх, скорее всего, пытается "отполировать авторитет" в напряженной российской системе национальной безопасности.

  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.
  •  2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана и подорвали лидерство Путина.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко
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Россия война чвк вагнера евгений пригожин британская разведка
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