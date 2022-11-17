ГУР: Сильная сторона армии России — быстрая переброска сил. Они научились этому в Сирии

Сильной стороной российской армии является умение быстро развертывать и перебрасывать войска, чему оккупанты научились во время войны в Сирии. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию T-online.

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По его словам, россияне умеют быстро развертывать свои силы, а Украина относится к этому серьезно. Он отметил, что во время наступления ВСУ на Херсон россияне перебросили на правый берег Днепра войска из Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Переброска заняла всего месяц, что, по мнению Скибицкого, немного.

"Быстро перебрасывать войска российская армия научилась, в том числе, в сирийской войне", — сказал он.

Разведчик заявил, что мобилизация в России позволяет противнику создавать новые части и формировать стратегические резервы в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на Северном флоте.

"Официально они должны защищать границы РФ, но конечно их можно использовать и для нового наступления в Украине. Цель мобилизации — компенсация потерь. Мы внимательно следим, потому что это увеличивает давление на передовой. Выводимые из Херсона войска могли быть переброшены под Запорожье и Донецк после пополнения", — заявил представитель ГУР.

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Дмитро Гриниченко

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