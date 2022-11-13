Россия внедряет военную подготовку школьников по аналогии с СССР — британская разведка
В России внедряют военную подготовку школьников по аналогии с СССР, чтобы усиливать патриотические настроения и доверие к государственным институтам. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упоминают заявление министра образования РФ Сергея Кравцова от 9 ноября о том, что с сентября 2023 года в школы страны вернется военная подготовка.
Это повторяет программу времен СССР, когда школьники проходили обязательную подготовку, которая закончилась в 1993 году — она предусматривала действия в чрезвычайных ситуациях на случай химической или ядерной атаки, первую помощь и опыт обращения с автоматами Калашникова и стрельбы из них.
Кремль пытался возродить подобную подготовку в 2014 году после оккупации Крыма, надеясь, что это улучшит качество призывников, однако за восемь лет это не повлияло на качество новобранцев в РФ, которое остается низким, с плохим моральным духом и ограниченной подготовкой.
Сейчас в России разрабатывают программу обучения, которая будет завершена к концу 2022 года — затем она пройдет процесс утверждения. Минобороны РФ поддержало этот процесс, заявив, что военной подготовке в школах должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.
Подобное обучение в школах, вероятно, нужно для подготовки школьников по мере приближения к призывному возрасту и повышения их готовности к мобилизации и призывам на военную службу.
Эта инициатива, скорее всего, также является частью более широкого проекта по формированию у населения России идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам, резюмировали британцы.
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