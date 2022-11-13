В Беларуси растет напряжение из-за РФ, мобилизованные скупают алкоголь в Мелитополе — ВСУ
В Беларуси растет социальное напряжение из-за российских военных, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещены прибывающие подразделения российской армии, "значительно" усиливается социальное напряжение.
Местные больницы перегружены работой с россиянами, которые массово болеют из-за ненадлежащих условий в палаточных городках. Беларуские врачи вынуждены отказывать гражданам РБ, которые нуждаются в лечении.
Также в оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян.
Оккупанты после прибытия в город скупают еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.
- 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
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