В Беларуси растет напряжение из-за РФ, мобилизованные скупают алкоголь в Мелитополе — ВСУ

В Беларуси растет социальное напряжение из-за российских военных, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещены прибывающие подразделения российской армии, "значительно" усиливается социальное напряжение.

Местные больницы перегружены работой с россиянами, которые массово болеют из-за ненадлежащих условий в палаточных городках. Беларуские врачи вынуждены отказывать гражданам РБ, которые нуждаются в лечении.

Также в оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян.

Оккупанты после прибытия в город скупают еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что диктатор Александр Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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