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Россия, вероятно, отказалась от принципа батальонных тактических групп: разведка союзников

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 09:18
Россия, вероятно, отказалась от принципа батальонных тактических групп: разведка союзников - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Осенью 2022 года оккупационные российские силы в Украине, похоже, в основном прекратили развертывание войск в виде батальонных тактических групп (БТГ). Такое наблюдение сделала военная разведка Великобритании, пишут в Twitter Минобороны страны.

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Там напомнили, что концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет.

Она предполагает, что в БТГ объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

Но в боях высочайшей интенсивности и масштаба на Большой войне "были выявлены несколько внутренних недостатков концепции".

Среди этих изъянов, пишет разведка союзников:

→ относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным;
→ децентрализованное размещение артиллерии не позволило РФ в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий;
→ немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как предполагалось этой моделью формирований.

Читайте также: ГУР: Сильная сторона армии России — быстрая переброска сил. Они научились этому в Сирии

Євген Пилипенко
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война оккупанты разведка артиллерия британская разведка пехота БТГ
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