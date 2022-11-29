Россия, вероятно, отказалась от принципа батальонных тактических групп: разведка союзников
Осенью 2022 года оккупационные российские силы в Украине, похоже, в основном прекратили развертывание войск в виде батальонных тактических групп (БТГ). Такое наблюдение сделала военная разведка Великобритании, пишут в Twitter Минобороны страны.
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Там напомнили, что концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет.
Она предполагает, что в БТГ объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.
Но в боях высочайшей интенсивности и масштаба на Большой войне "были выявлены несколько внутренних недостатков концепции".
Среди этих изъянов, пишет разведка союзников:
→ относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным;
→ децентрализованное размещение артиллерии не позволило РФ в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий;
→ немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как предполагалось этой моделью формирований.
- Разведка Эстонии считает, что России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов.
- В ноябре 2022 года в России назначили "смотрящего" за тюрьмами, им стал Армен Саркисян, он будет создавать ЧВК.
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