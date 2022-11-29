Россия, вероятно, отказалась от принципа батальонных тактических групп: разведка союзников

Осенью 2022 года оккупационные российские силы в Украине, похоже, в основном прекратили развертывание войск в виде батальонных тактических групп (БТГ). Такое наблюдение сделала военная разведка Великобритании, пишут в Twitter Минобороны страны.

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Там напомнили, что концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет.

Она предполагает, что в БТГ объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

Но в боях высочайшей интенсивности и масштаба на Большой войне "были выявлены несколько внутренних недостатков концепции".

Среди этих изъянов, пишет разведка союзников:

→ относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным;

→ децентрализованное размещение артиллерии не позволило РФ в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий;

→ немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как предполагалось этой моделью формирований.

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Євген Пилипенко

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