Бахмутское направление сейчас самое кровавое, ключевая точка решения войны – спикер ВСУ

Сейчас на фронте самым кровавым является Бахмутское направление, которое, очевидно, стало ключевой точкой в этой войне. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала.

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"На сегодняшний день Бахмутское направление – это самое кровавое, самое жестокое и самое тяжелое направление в российско-украинской войне. И, наверное, ключевая точка решения этой войны. Там враг ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов", – рассказал Череватый.

По его словам, только за минувшие сутки под Бахмутом зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных систем артиллерии.

"На фоне всего этого противник несет очень большие потери, ежесуточно именно на Бахмутском направлении, наверное, самая высокая концентрация потерь врага. Только за эти сутки он потерял 81 человека убитыми и 68 ранеными", – сказал спикер ВСУ.

Как заявил Череватый, в целом на восточном фронте россияне несут наибольшие потери, но сражаются за Бахмут, чтобы на политическом уровне показать "освобождение Донбасса" и объяснить, "зачем погибали солдаты России".

"Поэтому Бахмут – это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти", – сказал Череватый.

Он добавил, что Силы обороны постоянно в тяжелых условиях наносят встречные удары по врагу, массово уничтожая личный состав и технику.

"И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях", – сказал спикер Восточной группировки войск.

1 декабря в Институте по изучению войны высказали мнение, что действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки.

2 декабря британская разведка заявила, что для России захват Бахмута имеет символическое значение.

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Наталія Медведєва

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