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ВСУ вывели из строя сотни россиян под Запорожьем: 270 раненых. На Донбассе сбит самолет РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 18:34
ВСУ вывели из строя сотни россиян под Запорожьем: 270 раненых. На Донбассе сбит самолет РФ - Фото
Иллюстративное фото - ОК "Север"

Россияне продолжают нести потери на фронте. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о потерях оккупантов в Запорожской и Луганской областях и сбитом российском самолете на Донбассе.

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По данным Генштаба, 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Также вчера в результате огневого поражения района сосредоточения войск РФ в Старобельске Луганской области потери россиян составили около 30 ранеными и 14 убитыми.

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Какой именно – уточняется.

Украинская авиация сегодня нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также ударила по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.

Ракетчики ВСУ поразили сегодня два пункта управления, состав боеприпасов и два района сосредоточения россиян.

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на остальных участках фронта противник ведет оборону.

  • 1 декабря в Генштабе сообщали, что командование российских оккупантов отводит некоторые подразделения войск РФ из нескольких населенных пунктов Запорожской области.
  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа "Орлан-10".

Читайте также: Бахмутское направление сейчас самое кровавое, ключевая точка решения войны – спикер ВСУ

Оксана Житнюк
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