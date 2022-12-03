ВСУ вывели из строя сотни россиян под Запорожьем: 270 раненых. На Донбассе сбит самолет РФ

Россияне продолжают нести потери на фронте. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о потерях оккупантов в Запорожской и Луганской областях и сбитом российском самолете на Донбассе.

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По данным Генштаба, 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Также вчера в результате огневого поражения района сосредоточения войск РФ в Старобельске Луганской области потери россиян составили около 30 ранеными и 14 убитыми.

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Какой именно – уточняется.

Украинская авиация сегодня нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также ударила по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.

Ракетчики ВСУ поразили сегодня два пункта управления, состав боеприпасов и два района сосредоточения россиян.

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на остальных участках фронта противник ведет оборону.

1 декабря в Генштабе сообщали, что командование российских оккупантов отводит некоторые подразделения войск РФ из нескольких населенных пунктов Запорожской области.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа "Орлан-10".

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Оксана Житнюк

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