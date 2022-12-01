Россияне отводят отдельные подразделения из населенных пунктов под Запорожьем – Генштаб

Командование российских оккупантов отводит некоторые подразделения войск РФ из нескольких населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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По имеющейся информации, войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций на временно оккупированной части Запорожской области.

Из Михайловки, по данным Генштаба, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят намародеренное имущество.

В Бурчаке оккупанты проводят перепись для планируемой эвакуации населения, они ее называют "добровольной".

Генштаб также сообщил, что в течение последних дней в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери армии РФ составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники. Информация об убитых россиянах уточняется.

Во вчерашней сводке Генштаб подтвердил поражение подразделений оккупантов в Запорожской области в течение 28-29 ноября. В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены пять единиц военной техники.

По состоянию на 1 декабря армия России в войне против Украины потеряла 89 440 военных. При этом в ноябре потери армии РФ стали рекордными за всю войну – 16 970 убитых россиян за месяц.

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Оксана Житнюк

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