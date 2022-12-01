Россияне отводят отдельные подразделения из населенных пунктов под Запорожьем – Генштаб
Командование российских оккупантов отводит некоторые подразделения войск РФ из нескольких населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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По имеющейся информации, войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций на временно оккупированной части Запорожской области.
Из Михайловки, по данным Генштаба, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.
В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят намародеренное имущество.
В Бурчаке оккупанты проводят перепись для планируемой эвакуации населения, они ее называют "добровольной".
Генштаб также сообщил, что в течение последних дней в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери армии РФ составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники. Информация об убитых россиянах уточняется.
- Во вчерашней сводке Генштаб подтвердил поражение подразделений оккупантов в Запорожской области в течение 28-29 ноября. В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены пять единиц военной техники.
- По состоянию на 1 декабря армия России в войне против Украины потеряла 89 440 военных. При этом в ноябре потери армии РФ стали рекордными за всю войну – 16 970 убитых россиян за месяц.
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