Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов — МО
01.12.2022, 13:22
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины в ноябре уничтожили рекордное количество российских оккупантов за все время большой войны. Об этом сообщили в Минобороны.
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За ноябрь украинские воины уничтожили 16 870 российских захватчиков — это наибольшее количество с 24 февраля за один месяц.
Предыдущие рекорды уничтоженных оккупантов были зафиксированы в октябре и марте 2022 года.
В Минобороны заявили, что мобилизация в России не принесла результатов, ожидаемых командованием оккупационных войск — новобранцы гибнут и пытаются избегать участия в боевых действиях.
- На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.
- Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь.
- Британская разведка сообщала о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.
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