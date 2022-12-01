Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов — МО

Вооруженные Силы Украины в ноябре уничтожили рекордное количество российских оккупантов за все время большой войны. Об этом сообщили в Минобороны.

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За ноябрь украинские воины уничтожили 16 870 российских захватчиков — это наибольшее количество с 24 февраля за один месяц.

Предыдущие рекорды уничтоженных оккупантов были зафиксированы в октябре и марте 2022 года.

В Минобороны заявили, что мобилизация в России не принесла результатов, ожидаемых командованием оккупационных войск — новобранцы гибнут и пытаются избегать участия в боевых действиях.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь.

Британская разведка сообщала о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

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Дмитро Гриниченко

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