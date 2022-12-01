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Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов — МО

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 13:22
Потери России в ноябре были рекордными за всю войну. ВСУ уничтожили 16 970 оккупантов — МО - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины в ноябре уничтожили рекордное количество российских оккупантов за все время большой войны. Об этом сообщили в Минобороны.

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За ноябрь украинские воины уничтожили 16 870 российских захватчиков — это наибольшее количество с 24 февраля за один месяц.

Предыдущие рекорды уничтоженных оккупантов были зафиксированы в октябре и марте 2022 года.

В Минобороны заявили, что мобилизация в России не принесла результатов, ожидаемых  командованием оккупационных войск — новобранцы гибнут и пытаются избегать участия в боевых действиях.

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Дмитро Гриниченко
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война минобороны потери России
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