Минобороны: Мобилизация в России не принесла результатов. Они гибнут и не хотят воевать
Мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск — новобранцы гибнут и пытаются избегать участия в боевых действиях. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, из разговоров оккупантов стало известно, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала армии РФ за счет мобилизованных потерпели крах.
Она отметила, что в первых боях выяснилось — приоритетом для мобилизованных россиян является стремление избежать участия в боевых действиях.
"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе и военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству", — заявила Маляр.
- По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
- В российском городе Вологда члены семей мобилизованных на войну против Украины просят губернатора вернуть их родственников домой "из этого ада".
- 4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.
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