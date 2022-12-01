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Минобороны: Мобилизация в России не принесла результатов. Они гибнут и не хотят воевать

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 11:28
Минобороны: Мобилизация в России не принесла результатов. Они гибнут и не хотят воевать - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск — новобранцы гибнут и пытаются избегать участия в боевых действиях. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, из разговоров оккупантов стало известно, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала армии РФ за счет мобилизованных потерпели крах.

Она отметила, что в первых боях выяснилось — приоритетом для мобилизованных россиян является стремление избежать участия в боевых действиях. 

"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе и военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству", — заявила Маляр.

Читайте также: Генштаб: РФ готовит новую волну мобилизации и досрочный выпуск курсантов на начало 2023-го 

Дмитро Гриниченко
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война минобороны Анна Маляр мобилизация в россии
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