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Генштаб: РФ готовит новую волну мобилизации и досрочный выпуск курсантов на начало 2023-го

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30.11.2022, 18:23
Генштаб: РФ готовит новую волну мобилизации и досрочный выпуск курсантов на начало 2023-го - Фото
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Россия готовит новую волну мобилизации для восполнения потерь на фронте и проведет досрочный выпуск курсантов из военных вузов. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, для восполнения текущих потерь подразделений российских войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений РФ.

Кроме того, сообщает Генштаб, в России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации. Она запланирована на январь-февраль 2023 года.

В Луганской области во временно оккупированном городе Хрустальный оккупанты объявили о завершении мобилизации. Тем не менее, по данным Генштаба, оккупанты продолжают патрулирование города, а на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать.

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Оксана Житнюк
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