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Генштаб: В Донецк доставили 720 раненых, в Горловке больница стала военный госпиталем

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 07:03
Генштаб: В Донецк доставили 720 раненых, в Горловке больница стала военный госпиталем - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за прошлую неделю в больницы Донецка прибыло более 720 раненых россиян. В Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали в военный госпиталь — туда не пускают гражданских, доступ есть только у медицинского персонала. 

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 15 ударов по сосредоточениям личного состава, вооружений и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. 

Ракетные войска и артиллерия поразили артиллерийскую систему и другой важный объект оккупантов, также ВСУ сбили три беспилотника "Орлан-10". 

  • Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

Читайте также: Зеленский: До конца года РФ потеряет 100 000 убитыми. Сколько наемников — только Бог знает 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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