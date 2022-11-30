Генштаб: В Донецк доставили 720 раненых, в Горловке больница стала военный госпиталем
Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за прошлую неделю в больницы Донецка прибыло более 720 раненых россиян. В Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали в военный госпиталь — туда не пускают гражданских, доступ есть только у медицинского персонала.
Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 15 ударов по сосредоточениям личного состава, вооружений и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Ракетные войска и артиллерия поразили артиллерийскую систему и другой важный объект оккупантов, также ВСУ сбили три беспилотника "Орлан-10".
- По состоянию на 29 ноября, россияне потеряли около 88 380 убитыми с начала полномасштабного вторжения.
- На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.
- Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.
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