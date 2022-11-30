Генштаб: В Донецк доставили 720 раненых, в Горловке больница стала военный госпиталем

Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за прошлую неделю в больницы Донецка прибыло более 720 раненых россиян. В Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали в военный госпиталь — туда не пускают гражданских, доступ есть только у медицинского персонала.

Украинская авиация за прошлые сутки нанесла 15 ударов по сосредоточениям личного состава, вооружений и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили артиллерийскую систему и другой важный объект оккупантов, также ВСУ сбили три беспилотника "Орлан-10".

По состоянию на 29 ноября, россияне потеряли около 88 380 убитыми с начала полномасштабного вторжения.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Дмитро Гриниченко

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