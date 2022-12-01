Армия России потеряла еще 560 военных ликвидированными: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины за прошедшие день уничтожили 560 русских оккупантов. Армия РФ потеряла около 90 000 военных с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 1 декабря армия России потеряла:

личного состава ‒ около 89 440 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 2915 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5877 (+5),

артиллерийских систем – 1904 (+2),

РСЗО – 395 (0),

средств ПВО ‒ 210 (0),

самолетов – 280 (0),

вертолётов – 261 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (0),

крылатых ракет ‒ 531 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12),

спецтехники ‒ 163 (0).

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Марко Сировой

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