Армия России потеряла еще 560 военных ликвидированными: сводка потерь оккупантов
Силы обороны Украины за прошедшие день уничтожили 560 русских оккупантов. Армия РФ потеряла около 90 000 военных с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 1 декабря армия России потеряла:
личного состава ‒ около 89 440 (+560) человек ликвидировано,
танков ‒ 2915 (+1),
боевых бронированных машин ‒ 5877 (+5),
артиллерийских систем – 1904 (+2),
РСЗО – 395 (0),
средств ПВО ‒ 210 (0),
самолетов – 280 (0),
вертолётов – 261 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (0),
крылатых ракет ‒ 531 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12),
спецтехники ‒ 163 (0).
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