ВСУ поразили "важный объект" россиян, а под Запорожьем ранили сотню оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины поразили "важный объект" армии РФ, а в Запорожской области россияне потеряли сотню своих военных ранеными в результате ударов ВСУ. Об этом сообщается в сводке Генштаба.

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В течение суток украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также "важный объект" оккупантов. Генштаб не уточняет, о каком именно объекте идет речь.

Также в течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Генштаб подтвердил поражение подразделений оккупантов в Запорожской области в течение 28-29 ноября. В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены пять единиц военной техники.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери в рядах оккупантов составили 88 880 убитыми.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, а в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь.

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Оксана Житнюк

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