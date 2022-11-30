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ВСУ поразили "важный объект" россиян, а под Запорожьем ранили сотню оккупантов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 18:41
ВСУ поразили
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили "важный объект" армии РФ, а в Запорожской области россияне потеряли сотню своих военных ранеными в результате ударов ВСУ. Об этом сообщается в сводке Генштаба.

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В течение суток украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также "важный объект" оккупантов. Генштаб не уточняет, о каком именно объекте идет речь.

Также в течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Генштаб подтвердил поражение подразделений оккупантов в Запорожской области в течение 28-29 ноября. В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены пять единиц военной техники.

  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери в рядах оккупантов составили 88 880 убитыми.
  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, а в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь. 

Читайте также: Генштаб: РФ готовит новую волну мобилизации и досрочный выпуск курсантов на начало 2023-го

Оксана Житнюк
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Токмак война потери генштаб пологи
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