ВСУ уничтожили 500 российских оккупантов и 15 единиц техники — потери России от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов и 15 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 88880 (+500),
— танков — 2914 (+3),
— боевых бронированных машин — 5872 (+6),
— артиллерийских систем — 1902 (+1),
— РСЗО — 395,
— средств ПВО — 210 (+1),
— самолетов — 280,
— вертолетов — 261,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1562 (+7),
— крылатых ракет — 53,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4429 (+6),
— специальной техники — 163.
- На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.
- Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь.
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