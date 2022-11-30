ВСУ уничтожили 500 российских оккупантов и 15 единиц техники — потери России от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов и 15 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 88880 (+500),

— танков — 2914 (+3),

— боевых бронированных машин — 5872 (+6),

— артиллерийских систем — 1902 (+1),

— РСЗО — 395,

— средств ПВО — 210 (+1),

— самолетов — 280,

— вертолетов — 261,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1562 (+7),

— крылатых ракет — 53,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4429 (+6),

— специальной техники — 163.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Во временно оккупированный Донецк за последнюю неделю доставили 720 раненых оккупантов, в Горловке местную больницу полностью превратили в военный госпиталь.

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Дмитро Гриниченко

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