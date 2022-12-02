С начала большой войны погибли до 13 000 украинских военнослужащих – Подоляк
С начала полномасштабной войны потери в рядах Сил обороны Украины составили до 13 000 погибших военнослужащих. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.
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Подоляк заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что потери Сил обороны Украины составляют якобы более 100 000 погибших, "безусловно, ошиблась".
Он отметил, что именно поэтому с ее страницы впоследствии был удален пост с видео, в котором она называла такую цифру.
"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 000 до 12 500-13 000 погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших", – заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что потери ранеными являются большими, но этот показатель всегда выше.
"Мы четко понимаем, сколько у нас погибших, сколько раненых. И, безусловно, мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации семей и прочего", – отметил Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что количество погибших среди украинских гражданских может быть "существенным", и это "точно не 20 000". Он напомнил о массовых захоронениях, обнаруженных на деоккупированных территориях, о пыточных россиян для гражданских и других совершаемых ими военных преступлениях против мирного населения.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Сил обороны Украины в большой войне против российских оккупантов составляют якобы "более 100 000 погибших".
- Никифоров в ответ заявил, что достоверные потери ВСУ могут называть только Зеленский, Резников и Залужный.
- Также о том, что потери России и Украины практически совпадают, говорил главный генерал США Марк Милли. Это опровергал Данилов, который сказал, что заявление Милли "не совсем соответствует действительности", и украинские потери "точно не такие".
- В августе Залужный говорил, что Украина потеряла в войне с Россией почти 9000 военнослужащих. Несколько недель назад Зеленский заявлял, что Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина.
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