В ЕС заявили, что погибли "свыше 100 000" бойцов ВСУ. Данилов ранее опроверг такие цифры

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Сил обороны Украины в освободительной Большой войне против российских оккупантов составляют якобы "более 100 000 погибших". Трансляцию ее выступления ведет Twitter ЕК.

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"Действия России на Украине принесли смерть, разруху и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на данный момент погибли более 20 000 гражданских и более чем 100 000 украинских военнослужащих", – сказала она.

Источника таких оценок фон дер Ляйен не назвала.

В комментариях под этим постом в Twitter пользователи полагают, что глава ЕК могла спутать суммарные потери (куда входят погибшие и раненые) с безвозвратными (только погибшие).

LIGA.net направила запрос в Минобороны относительно таких оценок.

Она также оценила ущерб, нанесенный Россией Украине в размере €600 млрд.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия "должна заплатить за свои ужасные преступления", и в Европе будут работать с Международным уголовным судом, а также помогут создать специализированный суд для рассмотрения этих преступлений.

"Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка", – сказала глава ЕК.

9 ноября глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, также не называя, откуда он взял эти цифры, аналогичное число потерь. Между тем, по его словам, из-за российской агрессии погибли "около 40 000" мирных граждан.

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Осенью некоторые лидеры и политики, в том числе среди союзников, все чаще призывают Украину фактически к "частичной" капитуляции: началу переговоров с РФ и замораживанию нынешней ситуации, то есть к оставлению в оккупации свыше 15% украинских территорий. На этом фоне появляются заявления иностранных политиков об уровне потерь ВСУ и среди гражданских, которые власти в Украине называют "не соответствующими действительности".

Украинские власти категорически отвергают вариант перемирия и говорят, что переговоры будут, но после освобождения захваченных россиянами земель и/или смены режима в Кремле – и не ранее, потому что любая пауза сейчас – это время для РФ на передышку и атаки с новыми силами ради уничтожения страны и ее народа.

Четких данных о потерях Сил обороны нет в открытом доступе: это засекреченная до конца войны информация. 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на войне погибли около 9000 защитников Украины. 16 октября Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге.

По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина.

Євген Пилипенко

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