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Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 17:42
Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге - Фото
Генерал-майор Андрей Ковальчук и Анна Маляр (Фото - Facebook Ганна Маляр)

Соотношение потерь личного состава ВСУ и российских оккупантов на южном направлении составляет примерно 1 к 6,5. Такую информацию сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Эти данные Маляр сообщила со слов командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука. 

"Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5", – написала Маляр.

Она также написала со слов Ковальчука, что критическое соотношение потерь, после которого армия противника будет психологически "сыпаться" – 1 к 8.

Фото – скриншот из Facebook Ганна Маляр

Сергій Бережний
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Анна Маляр потери России ОК Юг Андрей Ковальчук
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