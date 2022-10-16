Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге
16.10.2022, 17:42
Генерал-майор Андрей Ковальчук и Анна Маляр (Фото - Facebook Ганна Маляр)
Соотношение потерь личного состава ВСУ и российских оккупантов на южном направлении составляет примерно 1 к 6,5. Такую информацию сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Эти данные Маляр сообщила со слов командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.
"Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5", – написала Маляр.
Она также написала со слов Ковальчука, что критическое соотношение потерь, после которого армия противника будет психологически "сыпаться" – 1 к 8.
- С начала полномасштабной войны на утро 16 октября в Украине ликвидированы уже 65 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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