Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге

Соотношение потерь личного состава ВСУ и российских оккупантов на южном направлении составляет примерно 1 к 6,5. Такую информацию сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эти данные Маляр сообщила со слов командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

"Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5", – написала Маляр.

Она также написала со слов Ковальчука, что критическое соотношение потерь, после которого армия противника будет психологически "сыпаться" – 1 к 8.

С начала полномасштабной войны на утро 16 октября в Украине ликвидированы уже 65 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.