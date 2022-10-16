Потери России в Украине с начала войны достигли 65 000 человек – Генштаб
Армия России за 15 октября потеряла 300 военных, пять танков и семь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 65 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери в субботу противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 65 000 (+300) человек ликвидировано,
→ танков – 2529 (+5),
→ боевых бронированных машин – 5193 (+14),
→ артиллерийских систем – 1589 (+7),
→ РСЗО – 365 (0),
→ средств ПВО – 186 (0),
→ самолетов – 268 (0),
→ вертолетов – 242 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
→ крылатых ракет – 316 (+2),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8),
→ спецтехники – 143 (+1).
- 15 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не считается с потерями в войне и даже 100 тысяч убитых не заставят ее о чем-то задуматься.
- Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.
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