Потери России в Украине с начала войны достигли 65 000 человек – Генштаб

Армия России за 15 октября потеряла 300 военных, пять танков и семь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 65 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 65 000 (+300) человек ликвидировано,

→ танков – 2529 (+5),

→ боевых бронированных машин – 5193 (+14),

→ артиллерийских систем – 1589 (+7),

→ РСЗО – 365 (0),

→ средств ПВО – 186 (0),

→ самолетов – 268 (0),

→ вертолетов – 242 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

→ крылатых ракет – 316 (+2),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8),

→ спецтехники – 143 (+1).

15 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не считается с потерями в войне и даже 100 тысяч убитых не заставят ее о чем-то задуматься.

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.

Андрій Водяний

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