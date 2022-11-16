Данилов о "100 000 убитых или раненых" в рядах Сил обороны: Потери есть, но точно не такие
16.11.2022, 21:34
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оценка главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о якобы сопоставимых потерях России и Украины в войне "не совсем соответствует действительности". Об этом он сказал в интервью НВ.
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10 ноября Милли заявил, что за время полномасштабного вторжения были убиты и ранены более 100 000 российских военнослужащих – и, "вероятно, то же самое и с украинской стороны".
"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны это не совсем соответствует действительности", – сказал Данилов.
Он добавил, что у Украины есть потери, но "точно не те", которые озвучил Милли.
- По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 ноября РФ потеряла в войне против Украины около 82 710 человек убитыми.
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