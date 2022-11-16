Данилов о "100 000 убитых или раненых" в рядах Сил обороны: Потери есть, но точно не такие

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оценка главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о якобы сопоставимых потерях России и Украины в войне "не совсем соответствует действительности". Об этом он сказал в интервью НВ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

10 ноября Милли заявил, что за время полномасштабного вторжения были убиты и ранены более 100 000 российских военнослужащих – и, "вероятно, то же самое и с украинской стороны".

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны это не совсем соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он добавил, что у Украины есть потери, но "точно не те", которые озвучил Милли.

По оценке президента Владимира Зеленского, Россия потеряла на полномасштабной войне в 10 раз больше, чем Украина.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 ноября РФ потеряла в войне против Украины около 82 710 человек убитыми.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.