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Данилов о "100 000 убитых или раненых" в рядах Сил обороны: Потери есть, но точно не такие

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 21:34
Данилов о
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оценка главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о якобы сопоставимых потерях России и Украины в войне "не совсем соответствует действительности". Об этом он сказал в интервью НВ.

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10 ноября Милли заявил, что за время полномасштабного вторжения были убиты и ранены более 100 000 российских военнослужащих – и, "вероятно, то же самое и с украинской стороны".

"Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны это не совсем соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он добавил, что у Украины есть потери, но "точно не те", которые озвучил Милли.

Оксана Житнюк
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Алексей Данилов потери Марк Милли война
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