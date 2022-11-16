Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 630 оккупантов, 10 танков и 10 единиц артиллерии
Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 оккупантов, 10 танков и 10 единиц артиллерии за минувшие сутки — потери России с 24 февраля достигли 82 710 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
В утренней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времевки.
Общие потери россиян за время полномасштабной войны составили:
— личного состава — около 82 710 человек (+630);
— танков — 2871 (+10);
— боевых бронированных машин — 5797 (+24);
— артиллерийских систем — 1860 (+10);
— РСЗО — 393;
— средств ПВО — 209 (+1);
— самолетов — 278;
— вертолетов — 261;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1525 (+14);
— крылатые ракеты — 474 (+75),
— кораблей/катеров — 16;
— автомобильной техники и автоцистерн — 4360 (+9);
— специальной техники — 160.
- Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери, заявляли в ВСУ.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, сообщал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
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