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Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 630 оккупантов, 10 танков и 10 единиц артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:22
Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 630 оккупантов, 10 танков и 10 единиц артиллерии - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 оккупантов, 10 танков и 10 единиц артиллерии за минувшие сутки — потери России с 24 февраля достигли 82 710 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времевки.

Общие потери россиян за время полномасштабной войны составили: 

— личного состава — около 82 710 человек (+630);

— танков — 2871 (+10);

— боевых бронированных машин — 5797 (+24);

— артиллерийских систем — 1860 (+10);

— РСЗО — 393;

— средств ПВО — 209 (+1);

— самолетов — 278;

— вертолетов — 261;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1525 (+14);

— крылатые ракеты — 474 (+75),

— кораблей/катеров — 16;

— автомобильной техники и автоцистерн — 4360 (+9);

— специальной техники — 160.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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