Генштаб: На Донбассе участилось дезертирство среди оккупантов из-за значительных потерь

В Донецкой и Луганской областях участились случаи дезертирства среди оккупантов из-за значительных потерь, которые были нанесены Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что после боев в районе Майорска потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон противника — потери составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

Командование оккупантов расформировало данное подразделение.

Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — за минувшие сутки украинские воины отбили атаки в районах Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времовки.

Украинская авиация нанесла 14 ударов, поразив 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Артиллерия ВСУ поразила три района сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери, заявляли в ВСУ.

Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, сообщал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.

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Дмитро Гриниченко

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