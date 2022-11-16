Генштаб: На Донбассе участилось дезертирство среди оккупантов из-за значительных потерь
В Донецкой и Луганской областях участились случаи дезертирства среди оккупантов из-за значительных потерь, которые были нанесены Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что после боев в районе Майорска потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон противника — потери составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.
Командование оккупантов расформировало данное подразделение.
Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — за минувшие сутки украинские воины отбили атаки в районах Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времовки.
Украинская авиация нанесла 14 ударов, поразив 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
Артиллерия ВСУ поразила три района сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
- Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери, заявляли в ВСУ.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, сообщал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
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