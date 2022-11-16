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Генштаб: На Донбассе участилось дезертирство среди оккупантов из-за значительных потерь

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 07:58
Генштаб: На Донбассе участилось дезертирство среди оккупантов из-за значительных потерь - Фото
Оккупанты на Донбассе (Фото: EPA)

В Донецкой и Луганской областях участились случаи дезертирства среди оккупантов из-за значительных потерь, которые были нанесены Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что после боев в районе Майорска потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон противника — потери составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. 

Командование оккупантов расформировало данное подразделение. 

Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — за минувшие сутки украинские воины отбили атаки в районах Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки и Времовки.

Украинская авиация нанесла 14 ударов, поразив 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника. 

Артиллерия ВСУ поразила три района сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. 

Фронт на Донбассе (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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