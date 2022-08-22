Украина потеряла в войне с Россией почти 9000 военнослужащих – Залужный

В войне с Россией погибли почти 9000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на форуме "Защитники. Перекличка".

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"Война – это смерть, это слезы, это покалеченные и изувеченные человеческие судьбы. В ней принимают участие не только военнослужащие и не только взявшие в руки оружие — но и наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите. В защите, как и там, возде Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9000 погибших героев", – сказал Залужный.

С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля власти засекретили данные о потерях сил обороны. Официально их обнародуют после войны.

В Офисе президента утверждают, что потери по состоянию на начало августа уменьшились примерно втрое от пикового показателя в мае-июле – сейчас это 30-50 погибших воинов ежедневно.

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Оксана Житнюк

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