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Украина потеряла в войне с Россией почти 9000 военнослужащих – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 15:16
Украина потеряла в войне с Россией почти 9000 военнослужащих – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

В войне с Россией погибли почти 9000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на форуме "Защитники. Перекличка".

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"Война – это смерть, это слезы, это покалеченные и изувеченные человеческие судьбы. В ней принимают участие не только военнослужащие и не только взявшие в руки оружие — но и наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите. В защите, как и там, возде Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9000 погибших героев", – сказал Залужный.

  • С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля власти засекретили данные о потерях сил обороны. Официально их обнародуют после войны.
  • В Офисе президента утверждают, что потери по состоянию на начало августа уменьшились примерно втрое от пикового показателя в мае-июле – сейчас это 30-50 погибших воинов ежедневно.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс погибшие потери Валерий Залужный
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