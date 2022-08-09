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Потери сил обороны Украины уменьшились в 2,5–3 раза от пиковой цифры войны – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 11:44
Потери сил обороны Украины уменьшились в 2,5–3 раза от пиковой цифры войны – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Потери сил обороны в отечественной войне, которую ведет Украина против российских оккупантов, по состоянию на начало августа уменьшились примерно втрое от пикового показателя в мае-июле. Такую информацию озвучил в интервью ВВС News Україна советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза от той цифры. Думаю, что где-то 30-50 человек [погибают ежедневно]", – сказал он.

По словам Подоляка, сейчас количество потерь уменьшилось "потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО, и потому, что идет передислокация российской армии по всей линии фронта".

"И третье – наши уже приспособились к тактике российской армии, и более мобильно, более эффективно обороняются", – пояснил он.

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В начале июля Подоляк заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными уже до 115 000 своих военных, и ответил на критику секретаря СНБО об озвучивании потерь Украины.

Примерно в середине июня президент Зеленский назвал две причины, почему раскрыт уровень потерь сил обороны.

В июле министр обороны Резников сказал, что пик потерь Украины пришелся на май, когда в день "могло быть до 100 погибших и 300-400 раненых".

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Евгений Пилипенко
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