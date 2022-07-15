Резников: Пик потерь в рядах ВСУ был в мае. Но потом подъехала артиллерия 155-го калибра

Пик потерь в рядах Вооруженных Сил Украины во время полномасштабной войны пришелся на май – тогда в день могло быть до 100 погибших и 300-400 раненых. Однако после появления на вооружении ВСУ артиллерии 155-го калибра ситуация изменилась, сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью ВВС.

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Резников сказал, что у него есть данные о потерях в рядах ВСУ, но он не станет их обнародовать, "чтобы не дарить врагу детали". Однако министр уверяет – потери в рядах украинской армии значительно отличаются от "огромных потерь" врага.

"Самый большой пик наших потерь был в мае. Тогда преимущество врага было наибольшим, особенно на Донбасском направлении – они использовали до 1000 артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае месяце действительно до 100 ребят и девчат, к сожалению, погибали, и до 300-400 были ранены", – сказал министр.

Однако вскоре, по его словам, картина постепенно начала меняться благодаря оружию 155-го калибра – появились гаубицы М777, потом М109, "Цезари", Panzerhaubitze и прочее. Это "конкретно изменило ситуацию", сказал министр.

Сейчас же, отметил Резников, приехали HIMARS, что "начинает менять картину боя очень существенно", так как ВСУ очень точно попадают в склады и командные пункты оккупантов.

"Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный – это отнюдь не акт доброй воли, они накивали пятками оттуда", – добавил министр.

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Оксана Житнюк

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