Минобороны призвало не работать на врага и не раскрывать потери сил обороны Украины
Военное руководство пока не раскрывает статистику потерь сил обороны Украины в отечественной войне против российских оккупантов, чтобы не помогать врагу в его информационных спецоперациях. Об этом заявила на брифинге замглавы Минобороны Анна Маляр.
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По ее словам, Минобороны уже несколько месяцев выплачивает помощь семьям погибших защитников Украины.
"Мы не будем озвучивать какие-то цифры по этому поводу", – сказала она.
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Маляр напомнила, что количество потерь сил обороны Украины – это государственная тайна во время военного положения, которая обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать такую информацию и использовать ее себе на пользу.
"Мы обращаемся к гражданам, гражданским инициативам, которые пытаются сейчас публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их умышленно скрывает: это не так. Не работайте на врага и не раскрывайте эти цифры до завершения военного положения", – призвала замглавы Минобороны.
В середине июня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь сил обороны Украины.
- На Банковой считают, что потери РФ составляют до 115 000 убитыми и ранеными. Там ответили на критику секретаря СНБО Данилова об озвучивании потерь Украины.
- Военная разведка пишет, что россияне сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери.
- Сегодня, 14 июля, Россия устроила в центре Винницы теракт: после ракетного удара на 15:00 известно о 20 погибших, среди них трое детей.
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