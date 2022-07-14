Минобороны призвало не работать на врага и не раскрывать потери сил обороны Украины

Военное руководство пока не раскрывает статистику потерь сил обороны Украины в отечественной войне против российских оккупантов, чтобы не помогать врагу в его информационных спецоперациях. Об этом заявила на брифинге замглавы Минобороны Анна Маляр.

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По ее словам, Минобороны уже несколько месяцев выплачивает помощь семьям погибших защитников Украины.

"Мы не будем озвучивать какие-то цифры по этому поводу", – сказала она.

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Маляр напомнила, что количество потерь сил обороны Украины – это государственная тайна во время военного положения, которая обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать такую информацию и использовать ее себе на пользу.

"Мы обращаемся к гражданам, гражданским инициативам, которые пытаются сейчас публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их умышленно скрывает: это не так. Не работайте на врага и не раскрывайте эти цифры до завершения военного положения", – призвала замглавы Минобороны.

В середине июня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь сил обороны Украины.

Евгений Пилипенко

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