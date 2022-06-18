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"Этим нельзя жонглировать". Данилов прокомментировал заявления о количестве погибших

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 12:01
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net заявил, что у чиновников, рассказывающих, что "у нас ежедневно 200, 300 и больше людей" на фронте гибнут, нет возможности получить такую информацию.

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"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и больше людей на фронте (суммарных потерь. – прим. ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию", — заявил секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, может ли это быть давлением на западных партнеров, он сказал, что не знает, что это, но "нужно отвечать за свои слова".

"И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей", — подчеркнул Данилов.

  • 16 мая глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли — погибают или получают ранения до 1000 военных.
  • 22 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте каждый день могут гибнуть до 100 украинских военнослужащих.

Читайте также: Вопрос выезда мужчин за границу "моральный, а не финансовый" — Данилов

Мария Макуха
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война потери Алексей Данилов
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