Вопрос выезда мужчин за границу "моральный, а не финансовый" — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что выезд за границу мужчин призывного возраста — это "вопрос в моральной плоскости". Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

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Данилов считает, что идею о предоставлении возможности желающим мужчинам 18-60 лет уехать за границу за деньги нужно рассматривать "в моральной плоскости, а не финансовой".

"Такие вещи нужно делать заранее, а не во время войны. Если бы мы ввели такое правило раньше – что если ты не хочешь служить, то [заплати] определенную сумму денег. Но этот реестр должен быть полностью публичным", — объяснил секретарь СНБО.

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Мария Макуха

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