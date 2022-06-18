Вопрос выезда мужчин за границу "моральный, а не финансовый" — Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что выезд за границу мужчин призывного возраста — это "вопрос в моральной плоскости". Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
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Данилов считает, что идею о предоставлении возможности желающим мужчинам 18-60 лет уехать за границу за деньги нужно рассматривать "в моральной плоскости, а не финансовой".
"Такие вещи нужно делать заранее, а не во время войны. Если бы мы ввели такое правило раньше – что если ты не хочешь служить, то [заплати] определенную сумму денег. Но этот реестр должен быть полностью публичным", — объяснил секретарь СНБО.
- В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть ряд исключений.
- 9 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.
- В ответ на петицию с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет и не мобилизовать "всех подряд", президент Владимир Зеленский напомнил, что защита Украины – дело всего народа.
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