Зеленский ответил на петицию о разрешении выезда мужчин 18–60 лет и порядке мобилизации

В ответ на петицию с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет и не мобилизовать "всех подряд", президент Владимир Зеленский напомнил, что защита Украины – дело всего народа. Однако предложения из петиции должны быть рассмотрены правительством, говорится в ответе главы государства.

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В мае на президентском сайте электронных петиций появился призыв №22/139292-еп "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев", который вскоре набрал десятки тысяч подписей.

"Как президент <...> отмечаю, что <...> защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего украинского народа", – ответил на нее Зеленский.

Он напомнил ст. 65 Конституции, согласно которой защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины – обязанность граждан, а право свободно покидать ее территорию ст. 64 может ограничивать в условиях военного положения.

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О приоритете призыва добровольцев Зеленский ответил: руководство мобилизацией (в том числе определение ее порядка) осуществляет Кабмин.

Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" предложения из петиции, обратив особое внимание на:

а) соблюдение конституционных прав граждан;

б) предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией – в частности, среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы. — Прим. ред.).

В мае Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа.

Еще 22 мая Зеленский прокомментировал петицию о разрешении выезжать из страны мужчинам призывного возраста: сказал, что не понимает, кому адресована эта инициатива, и напомнил, что на фронте каждый день могут гибнуть до 100 украинских военнослужащих.

Евгений Пилипенко

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