Подоляк ответил на критику Данилова озвучивания потерь Украины в войне

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ на критику со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова заявил, что озвученные с украинской стороны цифры потерь среди защитников Украины позволяют "более объективно смотреть на войну", они обозначают "глубину проблемы". Об этом Подоляк сказал в интервью Бабелю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы пытаемся обозначить глубину проблемы. Цифры могут несколько отличаться, но в целом президент наметил приблизительный объем потерь, включая санитарные - раненых и инвалидизированных. Просто время уже такое, что мы должны более объективно смотреть на войну", – сказал он.

Подоляк считает, что украинцы и партнеры Украины начали уставать от войны, поэтому необходимо, чтобы они имели представление о ее цене.

"Это сложно для нас. Обозначать цену всегда сложно. Но мы не сможем дальше идти, если мы не будем в этом объективны в той картинке, которая есть у нас во время войны", — пояснил Подоляк.

Данилов ранее заявил, намекая на спикера фракции Слуга народа Давида Арахамию, что те, кто озвучивает цифры потерь, не должны этого делать, потому что якобы не имеют возможности получать такую информацию.

Подоляк с этим не согласен.

"Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем люди это все говорят. Есть математика войны, и есть определенный круг людей, спикеров государства, обладающих правом определить некоторые параметры и цифры. Я даже не готов комментировать это [выражение Данилова]. Поскольку я считаю, что этот человек, вероятно, ведет какую-то собственную информационную кампанию. Я не знаю, зачем он это делает", – сказал он.

Озвучивание приблизительных потерь Подоляк считает также механизмом воздействия на западных партнеров, чтобы добиться от них больше оружия.

"Другой вопрос, на мой взгляд, это задает определенный коридор переговорного процесса", – сказал он.

По его словам, Украина свой запрос на вооружение озвучивала на первые два месяца войны, которая тогда была другой.

"В первые дни было много бронетехники. А сейчас много артиллерии. Собрано в определенных местах и направлениях. Поэтому это вопрос смены приоритетов внутри войны, диалогового коридора в общении с нашими партнерами", — сказал Подоляк.

1 июня президент Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

13 июня Подоляк озвучил, сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию.

16 июня Арахамия во время визита в Вашингтон заявил, что в последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли — погибают или получают ранения до 1000 военных.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.