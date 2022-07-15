ВСУ уничтожили 38 000 российских оккупантов — общие потери противника от Генштаба
15.07.2022, 09:32
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 38 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Краматорском направлении.
Личного состава — 38 000 (+130) ликвидировано,
танков — 1672 (+5),
боевых бронированных машин — 3866 (+14),
артиллерийских систем — 842 (+2),
РСЗО — 247,
средств ПВО — 109,
самолетов — 220 (+1),
вертолетов — 188,
БПЛА — 681,
крылатых ракет — 155,
кораблей и катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11),
специальной техники — 67.
- На Банковой считают, что потери РФ составляют до 115 000 убитыми и ранеными. Там ответили на критику секретаря СНБО Данилова об озвучивании потерь Украины.
- Военная разведка пишет, что россияне сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери.
- В середине июня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь сил обороны Украины.
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