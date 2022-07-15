ВСУ уничтожили 38 000 российских оккупантов — общие потери противника от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 38 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Краматорском направлении.

Личного состава — 38 000 (+130) ликвидировано,

танков — 1672 (+5),

боевых бронированных машин — 3866 (+14),

артиллерийских систем — 842 (+2),

РСЗО — 247,

средств ПВО — 109,

самолетов — 220 (+1),

вертолетов — 188,

БПЛА — 681,

крылатых ракет — 155,

кораблей и катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11),

специальной техники — 67.

Дмитрий Гриниченко

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