Потери армии России. Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и вертолет
Силы обороны Украины уничтожили 300 российских военных и вертолет за прошедшие сутки. Армия РФ потеряла 42 640 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери оккупантам украинские военные нанесли на Бахмутском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 9 августа армия России потеряла:
личного состава – около 42 640 (+300) человек ликвидировано;
танков ‒ 1817 (+6);
боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6);
артиллерийских систем– 964 (+4);
РСЗО – 261 (0);
средств ПВО – 133 (+1);
самолетов – 223 (0);
вертолетов – 193 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);
крылатых ракет – 185 (+3);
кораблей/катеров – 15 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5);
спецтехники – 87 (+1).
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили атаки россиян под Авдеевкой и Бахмутом, а на юге армия РФ ведет оборонительную операцию.
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