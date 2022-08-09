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ВСУ заставили оккупантов бежать под Бахмутом, армия России отошла под Авдеевкой – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 08:22
ВСУ заставили оккупантов бежать под Бахмутом, армия России отошла под Авдеевкой – Генштаб - Фото
Украинские военные, работа миномета (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные обратили оккупантов в бегство под Бахмутом, армия России отошла после неуспешных наступлений под Авдеевкой и ведет оборонительную операцию. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

РФ пытается удержать занятые рубежи, не допустить наступления украинских сил и выявить построение системы обороны ВСУ. На Харьковском – враг обстреливал из танков и артиллерии, вел аэроразведку, нанес авиаудар у Верхнего Салтова. На Славянском – РФ била из артиллерии.

Донбасс

РФ при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации ведет наступления на Бахмутском и Авдеевском направления, пытается артиллерийским огнем вытеснить украинские подразделения.

На Краматорском – оккупанты вели обстрелы у нескольких населенных пунктов. На Бахмутском – оккупанты били из артиллерии, применяли авиацию. Пытались вести разведку боем в районе Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки, Бахмута и наступать возле Зайцевого – украинские военные нанесли огневое поражение и заставили оккупантов убегать.

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Авдеевское – РФ вела обстрелы у ряда населенных пунктов, нанесла авиаудары у Марьинки, Красногоровки, Новоселовки, Авдеевки. Оккупанты вели наступательные бои возле Красногоровки и Авдеевки – отошли без успеха.

Новопавловское и Запорожское – РФ обстреляла ряд населенных пунктов, нанесла авиаудары возле Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки. Украинские военных обезвредили российские разведгруппы в районах Великой Новоселки и Времовки.

Юг

На Южнобугском направлении РФ ведет оборонительную операцию, активно применяет авиацию, била из артиллерии для сковывания украинских сил, нанесла авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного, вела аэроразведку. В Черном море – два носителя крылатых ракет "Калибр".  

Север

Волынское и Полесское –  без особых изменений, остается угроза ракетных и авиаударов из Беларуси. Северское – войска РФ проводят демонстрационные действия для сковывания маневра украинских сил, враг обстрелял приграничье Сумской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс авдеевка Херсон бахмут армия рф генштаб войска россии
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