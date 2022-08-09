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На самом успешном для оккупантов участке фронта они за месяц прошли всего 10 км – союзники

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 09:16
На самом успешном для оккупантов участке фронта они за месяц прошли всего 10 км – союзники - Фото
Углегорская ТЭС (фото — LIGA.net)

На самом "удачном" для России участке фронта в Украине – наступлении оккупантов на Бахмут в Донецкой области – она продвинулась за месяц всего на 10 км. На других участках Донбасса ее успехи куда скромнее: не более 3 км за 30 дней, сообщила разведка Великобритании.

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"Это почти наверняка значительно меньше запланированного", – отметили в британском Минобороны.

Разведка союзников пишет – несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия так и не смогла сформировать боеспособную пехоту "в достаточном количестве", чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед.

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И все же, даже с учетом переноса основных усилий на южный фронт, Россия продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области, добавили в МО Британии.

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс разведка бахмут британская разведка
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