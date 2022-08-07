Сахалин, Калининград, Тамбов. Советник Резникова рассказал об очаговых военных потерях РФ

Нападение на Украину уже принесло России самые большие военные потери за последние 80 лет, а сейчас наблюдается появление "очаговых" потерь в разных регионах РФ. Об этом сообщил советник министра обороны Алексей Копытько.

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Советник Резникова заявил, что информацию о потерях российская власть всеми силами замалчивает, а суды признают "запрещенной информацией" списки погибших россиян на местных сайтах.

"Тем не менее даже поверхностный поиск уже доказывает, что число убитых в разы, если не на порядок, превосходит число потерь в чеченских войнах. Далеко позади остался Афганистан. Нападение на нашу страну уже принесло России самые большие военные потери за последние 80 лет", – заявил советник Резникова.

Он сообщил, что несколько дней назад о 12 убитых росгвардейцах сообщили на Сахалине, а в сегодняшнем обновлении было зафиксировано 11 убитых в Калининградской области. Всего в данном регионе признали гибель 49 военных РФ. При этом за весь июль в Калининграде признали пять уничтоженных оккупантов, а сейчас – 11 за раз.

По словам Копытько, Калининград вышел на второе место по числу потерь в Северо-западном федеральном округе после Пскова. При этом в Пскове хоронят десантников, а в Калининграде – морпехов (на считая ОМОНа и прочих).

Также он рассказал, что в Тамбовской области за весь июль признали пять убитых, а за первые дни августа – сразу шесть.

"Вероятность возникновения таких "очаговых" потерь связана в том числе с работой ВСУ высокоточным оружием по скоплениям российских войск. Как было с оккупантами из Сахалина. Приехали, разместились подразделением, адресно получили от нашей артиллерии, коллективно отправились домой в гробах", – написал советник главы Минобороны.

По состоянию на 7 августа, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составили 42 200 человек убитыми.

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Оксана Житнюк

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