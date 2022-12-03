Зеленский собрал Ставку. Ключевые вопросы: церковь, темпы ремонта поврежденной техники ВСУ

Сегодня, 3 декабря, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ремонт поврежденной военной техники ВСУ, восстановление энергетической системы и дальнейшие шаги в борьбе с деятельностью в Украине религиозных организаций, которые могут быть связаны с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Участники заседания заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу.

Отдельно на встрече проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечение Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, сообщают в ОП.

Также участники Ставки говорили о ходе восстановления энергетической системы Украины и реализации мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

Обсуждалось и продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины, сообщают в Офисе президента.

Вчера Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.