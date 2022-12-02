СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры Павла и других деятелей УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении функционеров УПЦ МП. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в СНБО.

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Санкции введены по предложению СНБО против деятелей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации, сообщил источник.

Среди тех, кто удостоился персональных санкций, бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

1 декабря Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации. Он также сказал, что "будут и персональные санкции".

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Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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