СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души. Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что сегодня состоялось заседание СНБО, на котором "рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов Украины с государством-агрессором".

Он сообщил, что "СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций".

Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости – принять предусмотренные законом меры.

Решено также обеспечить проверку правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, поручено активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

"Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость. Хочу подчеркнуть: в 1991 году наше государство стало именно на законный и демократический путь. По этому пути мы и будем идти дальше. Только правовые шаги. Взвешенные решения. И национальные интересы", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Сергій Бережний

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