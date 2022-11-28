СБУ нашла в Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) материалы, отрицающие существование Украины

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также право Украины на государственность и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

Сообщается, что большая часть литературы – российских авторов при издательстве российских типографий.

В СБУ добавили, что изучают происхождение образцов символики "большого войска Донского", обнаруженной в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

"В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей", – сообщили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что обнаруженные материалы являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Все материалы направлены на соответствующие независимые экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

11 октября 2022 года СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".

Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.

При недавних обысках в помещениях УПЦ МП найдена литература с пропагандой "русского мира", более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей.

27 ноября сообщалось о том, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории епархиального управления и одного из храмов местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

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Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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