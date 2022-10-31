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СБУ обыскала руководство УПЦ МП в Кировоградской области: нашли пропаганду врага – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 14:55
СБУ обыскала руководство УПЦ МП в Кировоградской области: нашли пропаганду врага – фото - Фото
Кирилл и Иосаф (фото — СПЖ)

Служба безопасности Украины обыскала руководство УПЦ МП в Кировоградской области, так как, по данным спецслужбы, "отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни". Фото-подтверждение этого опубликовал сайт СБУ.

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Обыски прошли в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам обитания фигурантов уголовного дела.

У них обнаружена переписка "митрополита Кировоградского и Новомиргородского" Иоасафа (Петра Губеня) с главой Русской православной церкви Кириллом, который поддерживает агрессивную войну России против Украины, а также изъято "большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов".

Следователи сообщили, что эти пропагандистские материалы "активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору".

Ниже – фото того, что "проповедовали" фигуранты:

Автор одной из книг, найденных у церковников, – Андрей Новиков, экс-секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году уехал в РФ.

Сейчас он ведет собственный Telegram-канал, где продвигает российские нарративы. Например, поздравляет с днем рождения нынешнего командующего войной против Украины Сергея Суровикина, при котором усилились массированные удары по гражданской инфраструктуре.

Новиков отреагировал на обыски в епархиях, заявил, что это "очередное признание" от "украинского гестапо" и пожелал "владыке Иоасафу мужества и стойкости".

Читайте также: В РФ новый приступ пропаганды: хотят "десатанизацию" Украины. Данилов нашел экзорцистов 

Євген Пилипенко
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